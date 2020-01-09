英國奧斯卡提名清一色白人　瑪歌被網民炮轟

有「英國奧斯卡」之稱的73屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮（BAFTA）公布提名名單，由於名單中沒有任何有色人種獲提名而惹來外界廣泛批評！

其中《艷舞大盜》（Hustlers）的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）與《萬千痛愛在一身》（Pain and Glory）的安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）兩大熱門拉丁影星都未有獲提名令人大跌眼鏡！此外，剛於金球獎勇奪影后的中韓女星Awakafina亦同樣不獲提名，更令網民震驚！

相反，澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）就憑《爆炸性醜聞》（Bombshell）及《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）同時入圍最佳女配角佔兩席，更令不少網民火上加油！不少網民認為她在《從》的演出名不副實，根本就及不上珍妮花在《艷》的演出。令人覺得BAFTA有歧視之嫌！

除了瑪歌之外，史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）亦憑《婚姻故事》（Marriage Story）及《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）獲最佳女主角及女配角雙料提名。