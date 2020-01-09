東方日報C1：吳京打贏正牌Rambo百億票房稱王

剛過去的2019年是內地影視業寒冬期，惟內地票房不跌反升，全年總票房成績超越前年，高收約718億港元，吳京及周冬雨成為票房最多的票王票后。有「中國版Rambo」之稱的吳京，以全年個人內地票房100億港元，完勝全球票房只有7億港元的「正牌Rambo」史泰龍！

去年內地影視行業在「限酬令」、內容審查如「限古令」，以及范冰冰逃稅引發加強打擊逃稅及提高稅率等因素下步入寒冬，接近3,000間影視公司先後停業，不少藝人面臨「失業」，就算是一線藝人也未必有工開，傳超過30部劇集及40部電影要叫停，惟內地票房卻大收旺場。全年上映達二百多部電影，票房共收641億人民幣（約718億港元），相比前年的607億人民幣（約680億港元），足足多出38億人民幣，吳京及周冬雨更是華人演員的票王票后，為內地票房進帳不少！

片酬升至逾3,500萬

在去年「福布斯中國名人榜」奪得第一名的吳京，現時片酬躍升至超過3,500萬港元，憑電影《戰狼》及《殺破狼》系列打出名堂的他，去年憑電影《流浪地球》、《我和我的祖國》及《攀登者》三部電影，票房共收約89億人民幣（約100億港元），擊敗杜江及張涵予，成為2019票王。論歷年戰績，從影21年的他，主演14部電影，總票房至今累積約165億人民幣（約184億港元）。

憑《戰狼》系列被譽為「中國版Rambo」的吳京，2019年個人票房比「正牌Rambo」史泰龍更厲害，單是內地票房已完全大幅拋離對方。現年73歲的史泰龍去年只有兩部作品《第一滴血：終極血戰》及《逃亡大計3》，而《第》更是Rambo的終章，但「最後一滴血」換來慘淡收場，全球票房只收9,100萬美元（約7.1億港元），連《逃3》個人全球票房合共9,280萬美元（約7.22億港元），敗於吳京之下。識英雄重英雄，史泰龍和吳京本身相識，前年兩人均晒出對打的照片，史泰龍更大讚吳京厲害，指《戰狼2》是中國最成功的電影。

周冬雨蓋過章子怡

至於2019年內地票后，排首位是奧斯卡金像影后貝兒娜森（Brie Larson），主演的漫威超級英雄電影《Marvel隊長》及《復仇者聯盟4：終局之戰》收約53億人民幣（約59億港元）票房。排行第二位是內地女星周冬雨，憑五部主演的電影如《少年的你》及《陽台上》等，共收約52億人民幣（約58億港元），相差貝兒娜森約1億元，但她已是華人女演員之首，更是少數不被影視寒冬影響的多產女星，全年有五部電影、兩部電視劇、五個綜藝節目及十多個廣告代言，她整年的亮眼成績蓋過如章子怡、趙薇、周迅等前輩。

去年打入「福布斯中國名人榜」第7位的周冬雨，比起吳京事業發展一帆風順，早在2010年以「謀女郎」姿態入行拍處女作《山楂樹之戀》而一躍成名，影壇發展如日方中，並憑《七月與安生》首奪金馬影后。早前她現身內地真人騷《小小的追球》時，大談當年被邀去試鏡，以為是一個騙局：「我沒名氣，不漂亮。被邀請試鏡，還以為遇到騙子，後來見到張藝謀，還有很多身材高挑、性感漂亮的競爭者，才覺得這不是一個騙局。」

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