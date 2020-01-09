毛里裘斯賀新禧　程瑤遇獅子放新年假

慈善機構仁美清敘主席程瑤積極推動慈善活動，又忙於協助老公朱仲賢打理製作公司生意，早前程瑤與老公趁假期飛往非洲毛里裘斯與家人旅行，還抽空視察場地，能否在當地舉行活動，發掘更多適合舉行大型活動的海外場地，程瑤說：「我哋每年都尋找世界不同地方搞海外會議同獎勵旅遊活動，多年來踏足過歐洲、北美、亞洲及澳洲等多個城市，但暫時未做過非洲，所以今次一家人放假，特別選咗去毛里裘斯，邊玩、邊探索當地旅遊特色同搞活動嘅潛力。」

程瑤大讚毛里裘斯好玩，充滿刺激新奇，例如坐潛水艇深入35米海底、森林歷險可以自駕四驅車深入叢林，穿過大草原與斑馬、長頸鹿、羚羊等動物零距離接觸，還可以在大草原上餵飼動物，別開生面的體驗，唯一美中不足的地方是：「毛里裘斯有一個刺激行程叫做 『與獅子同行』，我哋本來想去親身體驗一下，但遇啱獅子要放新年假，所以被迫取消，其實是照顧獅子的專業人員要放新年假，所以我哋只可遠觀獅子，下次再去一定要補番數。」

為澳洲人打氣

講到今年最想舉辦活動的海外地方，程瑤坦言最想去澳洲，希望在山火平熄後舉行活動為當地打氣：「非洲大自然美麗令我想起澳洲發生大自然災難，山火燒毀樹林、動物甚至人命，更帶來龐大經濟損失，我希望喺山火平熄後，短期內安排大型會議喺澳洲當地舉行，計劃中是安排數百名參加者飛抵澳洲，一方面可以為當地旅遊帶來過千萬港元收益刺激經濟外，另一方面希望透過報道同社交媒體相片等，讓外界知道澳洲是可以恢復過嚟，為澳洲人打氣。」