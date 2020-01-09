林奕匡拍MV犧牲大：最慘係要抹嘢

歌手林奕匡（Phil）與師妹黃妍（Cath）齊齊為TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》擔任嘉賓，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談各自推出新歌感受。Phil去年一圓夢想去了美國進修音樂，新作品更學以致用，談到拍攝新歌《黑方格》MV時，Phil表示犧牲甚大：「知道晚上要赤裸上身拍MV時，決定唔食飯，避免肚凸凸，但當晚氣溫寒冰，冇辦法之下決定食少少，兼不停做運動保暖，最慘係要全身淋黑油，由於咁凍，決定一拍完我就唔洗走啲黑油，直接揸車返屋企，點知啲油乾晒，成個地下都係粉，而我洗咗25分鐘都洗唔乾淨，要由頭再洗過，第二朝起身發現，浴室玻璃同天花都係一點點黑色，趁老婆未起身又立即抹，原來拍成個MV最慘嘅係要抹嘢！」

黃妍第一次做女主角

而師妹黃妍表示過去一年好充實，開音樂會出唱片之外，最開心是完成了一套舞台劇：「第一次做女主角，接嘅時候都擔心會唔記得台詞，綵排時我同釗鋒死都拎住本台詞，導演下令唔畀我哋再拎住，原來只係心理壓力，自己都記到啲對白。」

此外，今年是Phil入行的十周年，他說：「有幻想過最美滿就梗係喺更大嘅場地開騷，但亦有壓力，因為相對自己會有好大要求，要有好好嘅準備先可以行上台，例如喺台上要更成熟，台風、舞蹈，歌曲同講嘢要預備好多。我記得我喺九月先出道，所以今年九月先叫做十周年，可以畀多少少時間我準備。」