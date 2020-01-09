否認吸毒　Justin Bieber自爆患萊姆病

現年25歲的加拿大樂壇天王Justin Bieber昨日被傳將在月底播放的紀錄片節目中自爆患上萊姆病！Justin隨即亦於社交網Instagram（Ig）轉載報道並承認傳聞。

他留言說：「有好多人不斷話Justin Bieber個樣好唔掂，似吸咗毒等。但其實佢哋唔察覺到我最近患上萊姆病，不僅如此，唔單止係咁，我仲患有嚴重嘅慢性單核白血球增多症（chronic mono），影響咗我皮膚、腦功能、能量以及整體健康。我會喺紀錄片集度詳細解釋，我稍後會放上YouTube...你可以知道晒我一直對抗同克服！！呢幾年好艱難，但獲得正確嘅治療方法將有助於治療目前呢種無法治癒嘅疾病，我會回來的，比以往任何時候都更好。」暫時未知Justin怎樣感染到呢種病，萊姆病是由蜱蟲所咬引致的傳染病，初期病徵有皮膚出現紅斑、頭痛、發燒及疲倦，其後出現神經、心臟與關節病變。

除了Bieber之外，好多位名人紅星包括超模Bella Hadid、模特兒弟弟Anwar以及母親前模特兒Yolanda Foster都有患上萊姆病。Bieber嫂Hailey Bieber亦有於社交網Twitter回應老公患病一事，並留言多謝好友Yolanda與女兒Bella及Gigi給予有關萊姆病的資訊，並解問她對該病的疑問。而Gigi亦有回應：「我們樂意咁做，祝願最快速度康復。」