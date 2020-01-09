金健模涉性侵　記者爆T-Shirt當時仲未生產

90年代叱咤韓國樂壇的51歲男歌手金健模，去年10月宣布與38歲鋼琴家美女張智妍結婚，上月初就驚爆他被夜店女職員指控強迫口交及性侵，該名受害人稱自己是在2016年8月在夜店內遭金健模性侵，並指當時在看到金健模在節目《我家的熊孩子》中所穿的蝙蝠俠圖案T-Shirt時，想起當時金健模亦是穿着該上衣。

不過有記者昨日就在個人YouTube頻道的節目中，指受害女性的說話有可疑：「有人舉報話金健模着嘅嗰件衫係2016年12月至2017年1月左右先推出嘅限量版，但受害人就話係2016年8月被性侵，嗰時呢件衫根本唔存在。」

該名記者又致電製作該限量版T-Shirt的公司，負責製作的A某說：「嗰件蝙蝠俠衫係我哋為金健模特別訂製，出面街係冇得賣，袖嗰度係唔同顏色，蝙蝠俠Tee係金健模開始做《我家的熊孩子》時，為咗凸顯佢嘅性格，所以喺嗰年（2016年）訂造嘅，8月時連做呢件衫嘅想法都冇，嗰時仲係夏天，根本連做都未做。」

另外，另一名女子亦曾自爆於12年前在夜店內遭金健模暴力對待，更被對方打傷眼窩及鼻骨骨折，金健模的代表律師表示已控告該名女子損害名譽。