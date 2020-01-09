AGA落力操馬甲線面青口唇白：依家強壯咗

歌手AGA（江海迦）現身太古城中心出席「紅運豐收」揭幕禮，席間跟Fans大玩遊戲提早慶祝農曆新年，更Sweet爆孖Fans製作個人化飲品，AGA自爆獨特開聲方法：「飲可樂，見其他人歌手出場前飲咖啡就好羨慕，因為自己飲完會封喉。（唔怕肥？）有無糖，哈哈！」並透露為4月處女紅館騷有最佳狀態，近期開始茹素：「好窩心嘅係，每年新年都會同媽媽整蘿蔔糕，佢為咗我整素菜版，用牛肝菌代替臘腸，不過今年冇時間陪佢整。朋友都就我打齋邊爐，咁大個女，都未見過打邊爐係成枱菜，好開心得到佢哋支持。」

積極做Gym操弗的AGA，表示正努操馬甲線：「依家都有個形睇到。（條線愈明顯啲歌衫愈少布？）盡量配合，希望Keep到個形去4月。」她曾透露個唱有多Part跳舞，問到體能應付到？她笑言：「啱啱開始排舞，平時真係少跳，加上體能一齊操，初初返到屋企會面青口唇白，依家覺得體能好咗、身體強壯咗。（舞步有冇扭腰、自摸？）暫時未見有，哈哈！」問到可有邀請嘉賓？AGA則大賣關子，只可預告舞台有設計高低位兼有升降台，所以要練定反應，驚手腳不協調。

另外，講到日前有報道指，騰訊音樂已購入她所屬的環球唱片一成股份，AGA表示得悉事情，不過就不清楚公司會否有人事變動，目前集中籌備紅館騷。問到公司之後可會多安排更多內地工作，或跟內地歌手合作？她接話未知詳情，並指身為表演者，希望可以帶歌聲去到不同地方演出，對任何一個舞台都會好珍惜。