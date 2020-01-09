激讚王梓軒舞台劇演出　莫文蔚：得佢先做到

由歌手王梓軒主演的舞台劇《利瑪竇》part 2，上星期開鑼，恩保德神父對梓軒首場嘅演出高度讚揚，並話：「做得好好，有99.9分！」而第三場當晚，莫文蔚與哥哥莫理斯前來捧場，並異口同聲力讚梓軒演出精彩。

觀眾有更多共鳴

今次梓軒重演利瑪竇，與上次一樣，由利瑪竇少年演到老死，壓力不小，除了排練時間比之前少一半外，對白要講文言文、意大利文同拉丁文都甚有難度，梓軒說：「每次演出都係出盡全力，上次已經覺得做到最好，但今次再深化，發現上次演漏咗好多嘢，因為實在好多台詞、好多歌，由三十幾歲，演到六十幾歲死埋，就算掌握到個流程已經好忙。今次就喺入面搵番好多友情、情義、親情，人性嘅軟弱，令觀眾有多啲共鳴，愛同堅持，講好似好抽象，離我哋好遠，但今次演活咗。」

大讚犀利勁震撼

莫文蔚捧場後大讚：「好勁呀！成件事好震撼，同埋我覺得Jonathan（王梓軒）好犀利，得佢先可以做到，冇人可以做到呢個角色，真係冇第二個，佢一出場已經覺得好靚仔，哈哈。」氹得在旁嘅梓軒笑說：「因為真係似一個西人。」莫文蔚續笑說：「都似㗎！你和尚Look都好得，今次幾驚喜！（有冇邊一part感動到你？）有，有好多，我都係基督徒，裏面講嘅好多嘢都打動到我，我覺得成個騷都好難，真係好難，啲音樂、拉丁文、意大利文，好深嘅嘢。」

期待將來可合作

梓軒希望有一日可以與莫文蔚一齊做音樂劇，更即場邀請對方，莫文蔚即說：「可以，好呀！你報咗名喇？」梓軒搞笑咁話：「我做幫你擔轎嗰個（車伕）！哈哈！」莫文蔚即表示佢當然要做坐轎嗰個啦！