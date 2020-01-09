【咀戲的演員道德】關智斌自爆曾被強行舌吻

由藝人關智斌（Kenny）、陳家樂和楊天宇（Angus）主持的網上節目《三夫當關》，新一集請來衛詩雅（Michelle）和連詩雅（Shiga）作嘉賓，主題是「親熱戲」。講到拍攝接吻戲份應否伸脷，Kenny立刻回應：「梗係唔應該啦！」而經驗較淺的Angus卻提問：「唔係睇劇情嘅咩？」家樂、Shiga隨即教精Angus，原來在拍攝吻戲時是要有「演員道德」，要在雙方有共識的情況下才能舌吻。隨後Kenny分享之前曾被女演員強行舌吻的經驗：「我試過頂番對方條脷番去，因為個女仔新人嚟嘅，佢拍之前好似好緊張，我就同佢講你當平時同男朋友錫吓就得㗎啦！錫錫吓發現有啲唔對路，我就合埋個嘴用啲牙頂番去。」

陳家樂搞到湯怡好痛

拍吻戲前多數藝人都會先做好準備，如刷牙、用潄口水等清潔口腔，Shiga表示曾經有對手身上染着極濃煙味，令她感到不太舒服；家樂自爆曾被湯怡（Kathy）投訴：「上年同湯怡拍咗套戲，錫到佢唔係幾滿意，因為我啲鬚根搞到佢好痛。個鏡頭係我要由佢身體錫上個咀，搞到佢紅晒又損損地。」

衛詩雅遇過「鹹豬手」

「片場鹹豬手」一向都是八卦熱門話題，Michelle分享曾遇上「鹹豬手」經驗：「個男仔成日做啲多餘嘅嘢，會無啦啦攬埋嚟，仲要對住工作人員都係咁。」有一次更突然為女性工作人員按摩，幸好有人伸出援手，成功解救同事。最後Michelle更呼籲：「無論男女，你覺得唔舒服，你都一定要出聲，唔使驚人話你博新聞，時間會證明。」

連詩雅恨做小鳥依人

其後節目組準備「冤枉熊」，要他們演出最喜歡的一段親熱情節。Kenny示範「巴黎鐵塔翻轉再翻轉」；Shiga則演出朱茵和周星馳在《西遊記》中片尾的錫錫戲份，其後她又指因身高關係，從未體驗過小鳥依人的感覺，她說：「我好想試吓啱啱好挨喺個男仔心口上面，真係好難！」果然身高1米83的Angus和1米8的家樂站在Shiga身旁都不能成功造成小鳥依人的效果。講到情慾戲的底線，男生們紛紛表示自己底線較低，家樂曾與游學修拍攝男男肉搏戰，Kenny亦指自己對於裸露戲沒有很大的心理枷鎖。最後「誰是臥底」的遊戲環節，輸家Shiga抽出Angus與她完成懲罰，二人需要嘴對嘴吃一條魷魚絲，並要吃剩一厘米的距離，最終Angus面紅紅完場！