郭少芸想「食」小鮮肉　姊弟戀細十幾年都OK

藝人郭少芸到電台受訪，講到她染粉紅頭及穿粉紅褸，她笑言自己少女心，問到可會想搵番個少男？她笑言：「頭先節目有個小鮮肉，皮薄餡靚。（接受到同小鮮肉拍拖？）係呀。（可以細幾多歲？）思想成熟啲就得，細十幾年唔係差好遠，我低智佢都低智。（現實有冇試過？）冇，講就無敵，不過佢哋情緒可能會脆弱啲。」問現時可有拍拖？她表示：「拍劇啦，畀心機拍劇。」

私下聯絡黃心穎

她透露現時都是忙於宣傳新劇《丫鬟大聯盟》，成班人合作很開心，只是拍古裝有少少辛苦：「記得第一日開工就係拍元宵，嗰日真係撞正係真嘅元宵，點知兩個月後要拍番連戲，嗰陣已經好熱，但仲要着好多衫，仲要斗篷，真係好誇張。」而問到黃心穎冇得宣傳可會差少少？她表示：「都掛住佢，都有私下聯絡，有溝通，但唔敢太騷擾，大家關心佢都收到晒。（問佢將來係咪諗住做番呢行？）冇多問呀，希望套劇收視好啦，觀眾都幾鍾意。」

不與無綫續約？

她又透露此劇後會播《大醬園》，自爆就會播晒手上的存貨，笑言：「通常公司係想唔簽你先會播晒啲劇，之後我真係冇劇啦。（合約幾時完？）就嚟完。（傾過續約未？）未呀，我都唔知呀。」現時她與無綫簽部頭約，多內地工作，但喜歡返無綫拍劇，在公司都做了很多年，笑言算是半個前輩。