拍攝時挑撥離間　高恩雅自爆曾被女演員搶裙着

韓國男團MBLAQ成員Mir去年開通個人YouTube頻道，經常拍片講述過往自己做歌手時的經歷，而昨晚他就與家姐、女星高恩雅一起亮相，高恩雅大談她從前做演員時的不快遭遇，但就強調不會公開對方的身份，呼籲大家不要猜測。

高恩雅指當時正在拍攝，她飾演的也是重要的角色，初時工作人員都對自己很好，但後來她卻被杯葛：「突然有一日，工作人員都唔同我食飯，連最細嘅工作人員都避開我。」高恩雅指她後來因為太傷心而爆喊，其後就有工作人員告訴她，有另一名女演員挑撥離間，指高恩雅在背後講工作人員的壞話，所有工作人員都信以為真：「佢哋之後都同我講對唔住，但到依家都冇收到嗰位女星嘅道歉。」

她又講到自己仍是新人時，曾在電影節被前輩演員搶裙着：「喺頒獎禮上揀裙着都要鬥氣，但冇辦法，因為我唔出名，第一回合係造型師姐姐之間嘅戰爭，如果有得揀先，演員着嘅裙質素就唔同，係某個電影節上，條裙已經改到合晒身，但前輩見到我着住之後就拎咗去，因為佢係前輩，其他人都唔敢出聲，而我嗰日着嘅裙就係唔啱身嘅，着得唔靚。」