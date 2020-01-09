老公被狠批食軟飯　楊千嬅爆喊為丁子高澄清

天后楊千嬅與老公丁子高早前雙雙上真人騷《妻子的浪漫旅行》，談及女尊男卑的問題，千嬅罕有談及老公被指是「軟飯王」一事，更邊講邊落淚。比千嬅小5歲的丁子高原本是歌手，後來轉做幕後，有傳兩人結婚前，丁子高的月收微薄，與千嬅收入差天共地，有網民更狠批丁子高為「軟飯男」。

助老婆完成夢想

千嬅在節目中表示，幾年前她和老公在韓國欣賞一個天團演唱會，看罷一時感嘆，覺得自己有生之年也恐難實現開演唱會的夢想，但當時丁子高說：「為甚麼不行？我幫你搞。」當時千嬅覺得老公講笑，但想不到丁子高身體力行，助她成功舉辦了超過80多場巡迴演唱會。對於外界對老公的非議，千嬅自言連身邊朋友也有所誤會，會問她：「他現在沒工作嗎？所以要給老婆做演唱會，讓你供着。」千嬅邊哭着邊澄清，事實根本不是這樣，指老公是寧願推掉自己公司的工程，讓别人去做，自己則花時間幫助她完成夢想。

「肯定沒選錯人」

千嬅說老公為了她背負很多壓力，但從来不會說甚麼，反而是自己不開心的時候就會發脾氣，老公還會倒過來跟她道歉，覺得是他做得不够好。說到自己不能替老公減壓，千嬅自責得淚流披面。她讚丁子高很勇敢：「就算甚麼都沒有，只剩下一雙手，他都願意把我背在背後，所以，我肯定自己沒有選錯人。」千嬅的眼淚，感動在場所有嘉賓，謝娜也泣不成聲說：「其實，在婚姻中，陪伴是最重要的，這種陪伴不止是說說而已，而是遇到壓力時，不但不會放棄，反而會給對方力量，這種力量來源就是愛。」

從婚姻找回自己

其實早在2010年兩人結婚時，千嬅曾經講過覺得自己是一個不會結婚的人，但認識老公之後，最大收穫就是找回自己，更了解自己，她認為婚姻不是對方在物質上、地位上有保護的能力，而是可以令她找回自己，這是她結婚的原因。