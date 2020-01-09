新年守夜唔瞓覺　彭于晏再談秘婚咁樣講…

台灣男神彭于晏（Eddie）今日現身澳門出席浪琴旗艦店開幕典禮，在場早已有逾百名粉絲圍觀。身穿黑西裝官仔骨骨的Eddie一出場即惹來尖叫聲，他亦好識做不斷向粉絲揮手兼高舉拇指。今年他已連續第6年為品牌擔任優雅形象大使，他在台上提到上次到澳門已是7年前為拍攝電影《激戰》，期間他更搶司儀陳芷菁飯碗，自行雙語廣播，場面搞笑。他又透露最近忙於宣傳將於年初一上映的新戲《緊急救援》，問到面對賀年電影的競爭，會否緊張票房？他說：「不會緊張，這是個好日子，大家開開心心去看電影。《緊急救援》很值得去看，我們花了很多時間去拍。」

守夜包餃子打麻雀

農曆新年將至，問到有甚麼慶祝活動？他說：「沒有特別計劃，因為要到初六才放假，所以應該帶家人一起去宣傳，看首映，讓他們知道我過去一年在忙甚麼。」他又自爆以往的農曆新年有特別的傳統活動：「我們會守夜不睡覺，會包餃子、打麻雀和玩骰子，我通常都輸給家人，不過沒關係，都是一家人。」

此外，早前爆出他與台灣女星張鈞甯秘密結婚，而Eddie工作室已火速否認傳聞，他對此再次回應：「那個是烏龍一場，所以就不用提了。」