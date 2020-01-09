幫手Sell新劇　馬國明：我同黃心穎冇仇！

藝人馬國明和張穎康出席活動，講到前女友黃心穎在上年聖誕前已返港，問到可有見面？馬國明坦言：「冇見，未有機會。（唔抗拒見面？）我冇乜所謂，我都有send訊息畀佢，好似『聖誕快樂』咁，我哋仲係好朋友，唔好誤會我哋有仇先得。」

馬國明更主動說有睇心穎的《丫鬟大聯盟》：「個劇簡簡單單睇得好開心，咁我都有睇《黃金有罪》，兩個劇唔同風格都好啱。」說到因「安心偷食事件」網民罷睇《丫》劇？馬國明謂：「唔需要咁，每個劇唔係一個人做，所有嘢都要台前幕後先做到，你睇一個人就抹殺其他人嘅努力，正如你唔鍾意睇馬國明，但你都可以睇郭晉安㗎。」有指心穎回港是為復出鋪路？他則言：「唔知呀。（支持佢復出？）呢個你問番佢，佢自己選擇嘅嘢。」心穎換了新髮型，新look在網上分享？馬國明謂有睇到大家報道，都ok嘅。

另外，講到無綫台慶頒獎禮馬國明是視帝大熱，他表示都一貫平常心，他眼中陳山聰、袁偉豪、姜皓文、王浩信及郭晉安都是大熱，所以今年對手好平均很難估。講到投票，他笑言：「不嬲唔投自己，好尷尬，都會投人哋，會投番畀《白色強人》嘅郭晉安，『最佳劇集』就投《白色強人》。」可想贏視帝？他謂每年都是平常心最好，出席頒獎禮會視為一個與同事的聚會。