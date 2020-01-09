拖糧仲有錢搞亞姐同春晚？亞視高層咁樣講

今有自稱亞視員工爆料，指亞視於去年11月拖欠員工薪金的情況下炒了八成員工，但因去年12月29日要搞亞姐總決賽，遂要求一些已被炒的員工繼續開工，但今個月又照舊拖糧，該位員工還指亞視一邊拖糧但又有錢去搞將於1月15日的「亞視春晚」，令該員工感到很憤怒，所以要反映事件。

對於被指在拖欠薪金情況下，炒了八成員工及拖欠薪金一事，亞視製作及藝員部高級經理李子頌回覆：「我哋舊年11月因為要重整架構，所以，確實有發過解僱信畀個別員工，但絕對無佔我哋公司八成嘅同事，而員工收到信之後，佢哋都依番僱員合約會工作多一個月或三個月嘅時間，所以，佢哋本身都會橫跨咗12月29日亞姐總決賽嘅日子，同事們個個都好好，全部冇計較好齊心咁將亞姐總決賽圓滿做好，公司喺亞姐舉行期間，亦絕無拖欠員工薪金。」

不過，李子頌直言1月發放的上年12月份的薪金，因為剛有新的股東加入，主要管理層又剛從馬來西亞開完會返港，所以，原定每個月最遲7號出糧的日子，確實延遲了，但管理層返港後應會盡快處理。

至於1月15日確實將會在香港亞洲博覽館舉行「春晚」，但並不是由亞視製作，不過，主辦方已邀請應屆亞姐擔任當晩的表演嘉賓。