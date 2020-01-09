為興趣自掏腰包拍片！泳兒望有日拍到獲贊助

歌手泳兒出席慈善晚宴，問到現時可是少了很多這些工作？她坦言：「都係，成個大環境，我個人係少咗啲，演唱會之後都靜咗一排，我就用嚟休息同埋拍vlog，歌手咩時候都好，屋企人、經理人、老闆都提我要積穀防饑，我自己都好慳，應使則使。」她透露自己去旅行和出埠拍嘢會分得很清楚：「自己去旅行就會好chill，但如果自己掏腰包拍嘢嘅話就會分秒必爭，朝頭早六點拍到夜晚臨瞓前，多謝啲義氣朋友陪我一齊行到腳痛，我嚟緊會同個朋友去泰國拍，佢幫我換分換酒店，我就會包佢食宿。（唔係公司畀錢？）因為自己興趣，希望拍到有一日公司可以幫我call到sponsor啦。」

戥陳偉霆開心

講到同門的陳偉霆在內地翻唱《野狼Disco》十分洗腦，引起大家話題，她表示：「每個市場鍾意嘅嘢都唔一樣，歌手唱嘅嘢都要大眾受，有時我都會鑽牛角尖，可以點樣喺大眾同個人喜好攞到個平衡，當年我首《我的回憶不是我的》，我收到時都覺得首歌唔太Modern，但點知原來大家好鍾意，做音樂都係帶歡樂畀大家。」問到可覺得對方為大家帶來很多娛樂？她表示：「佢咁多fans，咁好知名度，一定帶好多開心畀大家，都戥佢開心，佢有今日嘅成就都經過好多刻苦耐勞。」問到有機會都可想唱這些歌？她笑言：「如果啱我聲線都ok嘅。（唔驚畀人話騎呢？）做藝人食得鹹魚抵得渴，歌曲有佢嘅命運，我今年都入行15年，所以乜都可以試吓。」