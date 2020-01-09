為「啪啪啪」惡補！陳意嵐陳康琪揀性玩具

行性感的藝人陳意嵐（Tarah）與曾扮「Double May」的陳康琪（Odilia）看似大纜扯唔埋，原來私下勁Friend，日前更結伴到尖沙咀行街。以貼身低胸裙配皮褸的Tarah，與身穿短裙仔晒腿的Odilia在人群中非常搶眼，沿路吸引不少途人眼望望，見她們進入一間大型雜貨店，逛了一會後便直入「禁區」，原來那裏賣的是性玩具！

鍾情通窿Bra

兩女無懼店內人來人往，大膽攞起各式各樣的性玩具研究，期間傾到嘻哈大笑，非常興奮！二人又懶理着短裙，踎低投入「尋寶」，但最終冇幫襯。其後她們睇Nude Bra，見到Cosplay服裝即貪玩拼上身，又攞起玩具錘仔及長劍互片！玩完一輪後，她們再轉場睇內衣，Tarah為Odilia揀火辣紅Bra，自己則睇中一個黑色喱士通花Bra，更放在眼前測試通窿效果，連看了數款性感內衣後，二人最終都忍手冇買，未有斬獲。

讚大開眼界

對於在公眾地方「大解放」，她們受訪時透露正拍攝ViuTV與性有關的節目《啪啪Partner》，為惡補知識而親身研究性玩具及性感內衣，Tarah笑說：「本身完全唔識呢啲，佢哋講到好多花款，所以要進修吓，有啲睇完都唔知點玩，要上網再學習吓。」Odilia則笑說：「因為節目而接觸到更多性知識，真係眼界大開，亦聽咗好多朋友嘅親身經歷。（擔心外界覺得你哋性開放？）唔關事，只係少人拎出嚟講啫，其實呢啲係好家常便飯嘅傾偈。」