全城競猜邊個伸脷啜智斌　已婚女星成嫌疑人？

由組合跳唱出身的關智斌（Kenny）近年轉戰戲劇方面發展，出道至今演出超過半百部電影及劇集，跟中、港兩地很多女星都合作過，對Kenny在英皇自家製作的網絡節目《三夫當關》時自爆曾被女演員強行舌吻。

早年Kenny在內地拍了多部古裝劇，跟女星趙麗穎、孫雪寧分別在《秀麗江山之長歌行》、《拜見宮主大人》中都有咀戲，趙麗穎演戲經驗豐富，跟Kenny更是老拍檔，當年他們合演的劇集《追魚傳奇》，更令Kenny在內地人氣急升。孫雪寧雖然入行日子尚淺，但跟Kenny合作前出道了兩、三年，也拍過好幾套戲，稱不得上是新人。

其實近年Kenny在演戲方面也有不少突破性演出，去年他主演未上畫的電影《墮落花》，就透露過有連場激情戲，包括與溫碧霞（Irene）及同公司的郭奕芯有大膽的情慾戲，不過經驗老到的Irene跟郭奕芯亦絕非Kenny口中的女新人。據知當日錄影《三》節目時，在場工作人員都有八卦追問Kenny所謂嘅「女新人」係邊個，仲起哄叫他開名，但Kenny好有演員道德堅拒洩露究竟係邊個女新星。