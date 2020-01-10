東方日報C1：拍咀戲伸脷！關智斌被女拍檔嚇親

關智斌出道至今參演不少戲劇，自爆有次拍接吻戲時，一位女新人強行伸脷，嚇到他眼凸，惟有靠棚牙頂住力保不失。衛詩雅亦大爆遇過「鹹豬手」，呼籲受害者勿啞忍！

跳唱組合出身的關智斌（Kenny）近十年以拍戲為主，演出超過半百部電影、劇集，跟中港兩地不少女星合作。最近他跟陳家樂、楊天宇主持英皇網上節目《三夫當關》，最新一集邀衛詩雅（Michelle）及連詩雅（Shiga）任嘉賓，大談拍親熱戲的主題，Kenny更自爆曾被女演員強行舌吻！

拍攝前勁緊張

眾人討論拍咀戲時應否伸脷，家樂及Shiga異口同聲表示要有「演員道德」，要在雙方有共識下才能舌吻，Kenny即搶答：「梗係唔應該啦！」然後自爆之前被女演員強行舌吻的經驗，他指對方是一位女新人，拍攝前已非常緊張：「我同佢講冇嘢好緊張，好似平時同男朋友錫吓就得㗎喇。我講咗句咁嘅嘢，正式拍同佢咀嘅時候，點解突然間咁呢？我擘大對眼Feel到有啲唔妥，咦！原來佢伸咗條脷過嚟，我就合埋個嘴用啲牙頂番過去。」據知，當日錄影節目時，在場工作人員八卦追問Kenny口中的「女新人」是誰？更一齊起哄叫他開名，但他有演員道德，堅拒洩露對方身份。

Kenny分別跟內地女星趙麗穎、孫雪寧於《秀麗江山之長歌行》及《拜見宮主大人》有咀戲，趙麗穎演戲經驗豐富，跟Kenny更是老拍檔，當年他們合演的劇集《追魚傳奇》，更令他在內地人氣急升。而孫雪寧入行日子尚淺，但跟Kenny合作前也拍過好幾套戲，相信亦不是Kenny口中的新演員。去年Kenny透露於電影《墮落花》有多場激情戲，除了溫碧霞外，又與同公司的郭奕芯大膽肉搏，但兩女似乎也不是Kenny遭舌吻的嫌疑人。

Shiga難頂吸煙男

至於Michelle分享遇上「鹹豬手」的經驗，同樣堅拒透露對方身份：「個男仔成日做啲多餘嘅嘢，會無啦啦攬埋嚟，仲要對住工作人員都係咁。」有一次更突然為女工作人員按摩，幸好有人伸出援手，成功解救女同事！Michelle呼籲：「無論男女，你覺得唔舒服，都一定要出聲，唔使驚人話你博新聞，時間會證明。」

Shiga則透露曾經有男拍檔身上有極濃煙味，令她感到不太舒服：「拍咀戲前我一定會潄口，覺得如果嗰日要拍，係咪可以唔好食咁多（煙），覺得唔係太尊重對手。」

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