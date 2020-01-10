見證姊妹上位　趙希洛要做下一個

入行超過12年的前港姐趙希洛近年走非主流路線，飾演不同的瘋癲角色，被網民封為「無綫御用癲婆」。雖然多年來與獎項無緣，惟謙卑的她自言做得未夠好，盼望終有一天能與好姊妹黃智雯一樣，在這條「木人巷」脫穎而出。至於被外間掛上富家女光環的她，自言是「普通人」，同樣會貼地生活，並以實幹和熱誠證明自己。

「黐黐」入扣 挑戰難度

2007年參選香港小姐的趙希洛（Candice）雖然未有名次，不過就此打開演藝之路。在鎂光燈下，她的演藝發展未算出眾，惟近年來憑劇集《八卦神探》演「余嘉勇」、《實習天使》演精神病人及《金宵大廈》的何太，演得入木三分，獲網民封為「無綫御用癲婆」。被冠以「癲婆」之名，Candice欣然接受：「由勇仔之後就到《實習天使》，雖然我唔係做咗呢類角色好多次，但可能觀眾對呢啲角色較深刻。自己都覺得有挑戰性，好似之前去咗法國上演藝課程，有好多外國朋友一齊上，佢哋都有問我做咩角色，當佢哋知道我係做呢啲角色後，覺得好驚訝，話完全估唔到。我入行時多數做啲好乖嘅角色，但依家都會做，但會有啲轉變，自己都覺得幾好。」

爭取表現 獎項隨緣

做得如此出色，Candice不怕被觀眾定型，望每次都予人新感覺：「每一次都希望可以令觀眾覺得有啲唔同，不論係造型定演繹上唔會咁相似，好似依家拍緊《大步走》，今次角色係經歷咗好慘嘅事，亦都有啲崩潰嘅喊戲，我會好小心去做，驚觀眾對我之前嘅角色有印象，因為《金宵》嘅何太亦有呢啲崩潰戲，希望到時大家睇到個分別。」

縱使演技備受肯定，然而多年來只曾在《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》被提名過一次，似乎與獎項無緣，不少觀眾亦替她感到不值，對此Candice認為只是做得未夠好：「樣樣都差啲，未做得最好，自己平常心對待獎項，有冇獎都要努力，因為呢份係我熱愛嘅工作，咁當然希望公司會見到我嘅努力，畀多啲機會我，令到自己可以進步，同埋做戲真係令我好有滿足感。」

患難與共 閨蜜扶持

在無綫度過這麼多年，累積了演藝經驗，也累積了友誼，當中與好姊妹黃智雯的關係更是她所珍而重之，二人由選美相識到加入訓練班，一直互相扶持，絕對是最佳戰友。近年智雯逐漸躋身一線位置，Candice沒有絲毫嫉妒，更為智雯取得好成績而雀躍：「大家識咗咁多年，因為互相夠坦白先可以做到好朋友，嗰時我哋喺訓練班出嚟，由最初兩個企喺後面冇咩對白，到慢慢多啲對白，所以其中一個捱到出嚟都好開心。喺呢條木人巷，要幾咁努力先捱到一個黃智雯，希望將來我都有機會。」

富家千金 平凡生活

除了工作外，其富裕的家庭背景亦成為外界焦點，亦有人指她「賺錢買花戴」，不過Candice貫徹低調作風，生活比普通人更普通：「我係一個宅女同好普通嘅女仔，得閒就約好姊妹做gym、行山，我一樣會搭港鐵、行銅鑼灣，甚至有時候會行返屋企，呢啲就係我日常生活。」又指自己同樣認真工作，望大家能夠見到其對演戲的熱誠。

場地：Mini Hotel CWB