唔敢認育兒專家　何基佑畀小朋友改變習慣

藝人何基佑主持兼監製的親子節目《超級奶爸3》正於myTV SUPER熱播，繼續以真人騷形式，為父母解決育兒難題。堪稱圈中育兒專家的他，為了一對子女特地搬屋，認真廿四孝！

不經不覺，何基佑（Kay）主持的《超級奶爸》系列已拍到第三輯，一如以往邀來不少藝人嘉賓分享育兒趣事，當中歌手陳柏宇令Kay印象最深：「我一直都覺得陳柏宇會係一個好爸爸，事實亦一樣。佢小時候曾經入住兒童之家，之後跟媽咪移民加拿大，成長路並唔容易。呢啲經歷可能令佢建立自己屋企嘅時候，會有一啲睇法，但佢好好，冇畀以前嘅經歷影響，非常正面，亦為屋企付出好多。」

唔敢認育兒專家

曾修讀不少育兒課程兼主持了三輯親子節目，Kay堪稱圈中數一數二的育兒專家，不少藝人、朋友都會向他請教，他謙稱只是交流一下：「都係傾吓心得，好似陳嘉寶咁，佢個小朋友同我個女差唔多大，兩個小朋友同步成長。仲有我嘅好兄弟高皓正，我哋會研究點樣教小朋友，啱啱就傾過親子理財，由小朋友3歲開始灌輸儲錢概念，過程中發現自己有啲習慣要改變，反而係小朋友令我哋成長。」

着重活動空間

Kay早前忙於拍戲及做節目後期，本以為農曆新年可鬆一鬆，怎料原來「好戲在後頭」，他說：「新年我要搬屋，因為小朋友鍾意大自然，想搬去近海、近公園嘅地方，等仔女多啲地方玩，活潑成長。」