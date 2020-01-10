元祖KOL唔易做　雨僑捱杯麵度橋保地位

女星雨僑快人一步，早年已經睇好網絡市場，躋身成為「第一代KOL」，面對近年競爭壓力大的關口，覺得做演員反而輕鬆：「邊個想喺屋企咬薯片、杯麵度橋剪片！」

雨僑對於被封為「元祖KOL」，她笑說：「真係陰功，好老！我真係早過KOL呢個字出現！」有份帶領這股潮流的她，當時已覺得是大趨勢：「但信我嘅人唔多！」雨僑的母親從事教書工作，舊年代人人志願是醫生、律師或老師，但現時一班會有十多個同學仔想做KOL，她笑說：「阿媽會叫啲學生讀好書先，但佢個女係第一批去做，我都覺得係有改變咗。」近年百花齊放，她不得不承認競爭大有壓力：「客戶選擇多咗，機會自然少咗！」

難以放棄唱歌

能夠佔先機開始KOL工作，全因在艱難年代出道做歌手，雨僑說：「以前暑假好多活動，但我做新人嗰年幾乎冇晒啲活動，嗰屆有邊個新人都幾乎唔知！我鍾意唱歌，但知道好現實，我都有秤過如果一邊出路好啲，就完全放棄另外一邊，但秤極都秤唔到……好巧妙嘅係一邊停滯不前，另一邊又有新工作。」難怪至今仍兼顧兩線發展。

做KOL是現時收入主要來源，但雨僑覺得難過做演員：「好多時都會諗，擘大眼就有人服侍你，邊個想喺屋企咬薯片、杯麵度橋剪片！初頭我鍾意做，又熟能生巧，但有時真係似廣告公司咁搞Project，係好辛苦。」她自資搞網上美容生意已七年，坦言做生意同樣是極難：「真係交學費學番嚟，日日都有嘢學。」

未盡妻子責任

與羅力威結婚接近兩年，雨僑婚後隨即開工、出埠拍攝，初初曾自覺未有盡妻子的責任：「做咗人老婆應要學吓煮嘢食、照顧頭家，我哋唔係好有錢，都有分享吓點樣管理財政。」慶幸兩公婆思維相近又易滿足。對於羅力威予人印象怪怪的，她力撐說：「我諗其實我都好怪，但我包裝得好好！結婚後最大分別係佢喺我生意上佔好重要位置，喺網站科技上真係幫我唔少，開心搵到個乜都可以同我一齊做嘅拍檔。」

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