已故藝人司馬燕5年前因癌病離世,其夫吳忠義與女友Beth兩年前喺峇里結婚,正式展開新生活,不過仍未忘亡妻,今日司馬燕忌日,身在新加坡的吳忠義與Beth今日一早就在社交網貼出悼念照片,見他們在枱上放上其遺照及她生前喜愛的食品,並配上文字悼念:「Dearest Michelle, Rest in peace wherever you are. We will never forget you. Your beauty, your smile, your warmth, and your spirit are forever in our hearts. With love, your three musketeers.(親愛的Michelle,無論您身在何處,都要安息。我們永遠不會忘記你。您的美麗,微笑,溫暖和精神永遠存在於我們的心中。您的三個火槍手上。)」而Beth亦有留言,並配上合十及愛心Emoji。