影完相即破功！簡幗儀騎呢真性情被恥笑

美女設計師簡幗儀（Lilian）曾推出多本唯美寫真集，分享設計裝束及配搭心得，是不少男士的夢中情人，女士也爭相倣效，雖然Lilian予人感覺高雅，她笑言性格有搞笑一面，在朋友間常放笑彈：「我面對識得耐嘅朋友，同平時工作Mode完全唔同，佢哋話我成日做埋啲古怪嘢，會恥笑我！」

搞笑多過性感

問到會否在鏡頭前展現搞笑一面？她表示之前曾客串演出影視作品，但導演始終覺得她比較適合典雅角色：「其實我好欣賞吳君如呢類喜劇演員，令大家好歡樂、好親切，我唔介意引人笑，但面對鏡頭始終有啲緊張。」又說男友覺得她搞笑多於性感：「佢話我騎呢同搞笑，似細路女多啲，我平時影相知道擺咩甫士、着咩衫會有性感感覺，但如果睇番花絮就會覺得好笑，影完相我就破功㗎喇！」

出香氣寫真

曾推出四本寫真的Lilian，去年斷纜未有新作，她解釋正在趕工，希望於農曆新年前後推出：「今次同韓國化妝師合作，影好晒相，係爭啲文字，呢次主題係香味，我會送四支香水，希望讀者睇書之餘仲聞到香氣，多一份體驗。我覺得氣味同回憶掛鈎，聞到一啲味會令你諗番起某啲事。」直言女士噴適當香水可以提升自信，男士亦要注意體味，保持整潔，「臭男人」絕對會扣分！

Profile

身高：1米67

星座：巨蟹座

興趣：花藝、畫畫