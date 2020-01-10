《油脂》「電台王子」老牌男星Edd Byrnes離世

五、六十年代走紅、曾參演過經典歌舞片《油脂》（Grease）的美國老牌男星Edd Byrnes昨日離世，享年87歲。

Edd任職新聞主播的兒子Logan Byrnes在社交網宣布父親的死訊，指父親於加州聖莫尼卡的寓所在沒有預期的情況下自然死亡。Edd 58年憑劇集《77 Sunset Strip》走紅，是當年的青春偶像。由於當年他飾演的泊車仔Kookie好受歡迎，除了有Edd與女星Connie Stevens參與的唱片《Kookie, Kookie (Lend Me Your Comb)》以該角色命名之外，Edd亦在其他劇集如《Hawaiian Eye》及《Surfside 6.》都飾演同一角色。

此外，他亦演出過多部著名劇集包括《海上樂團》（Love Boat）及《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）等。而78年電影公司邀請他在懷舊電影《油脂》中客串一角，飾演電台王子Vince Fontaine一角。96年Edd曾推出自傳《Kookie No More》，書中提到自己的吸毒及酗酒問題。