檢方重申拘留令！勝利涉7宗罪下周一再受審

勝利相隔8個月再被檢方申請拘留令，負責審訊的法官更曾頒下鄭俊英與崔鍾勛的拘留令。

曾是韓國天團Big Bang成員的勝利，去年初爆出連串醜聞，包括旗下夜店涉毒品交易、挪用資金、安排及參與性交易、勾結警方及逃稅等被送檢。勝利於去年3月宣布退團及引退，之後再爆出YG事務所社長楊賢碩亦有份安排性交易及逃稅，隨後宣布辭任社長的楊賢碩，與勝利屢被警方傳召受查。

原定去年服役的勝利因官非纏身而一再押後入伍。而首爾中央地方檢察廳已於前晚再次向法院申請勝利的拘留令，是勝利相隔8個月再次面臨被拘留。檢方對勝利展開長達七個月調查，列出他涉海外賭博、安排性交易、違反食品衛生法、挪用公款、違反性暴力處罰法等七項嫌疑。勝利將於下周一上午再次到法院接受拘留前審訊，法院預計將於當晚決定是否頒拘留令。

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至於勝利與圈中好友鄭俊英及男團FT Island前隊長崔鍾勛曾透過手機聊天群組，分享鄭俊英偷拍的性愛片，之後鄭俊英與崔鍾勛被揭參與集體迷姦，二人去年已被判監6年及5年，並已提出上訴。

據悉今次負責勝利拘留前審訊的法官正是之前曾頒下鄭俊英與崔鍾勛拘留令的法官，有韓媒估計檢方第二度向勝利申請拘留令，成功機會較高。