NAACP頒獎禮提名公布　愛迪梅菲與黑豹爭影帝

頒獎禮一浪接一浪，繼金球獎之後，每年一度的《美國全國有色人種協進會形象頒獎禮》（NAACP Image Awards）亦將於下月23日舉行。而今屆的提名名單昨日公布，電影獎項方面，傳記片《Harriet》獲10項最多提名，其中包括最傑出電影、女主角及男女配角等。而名導演Jordan Peele執導的《我們．異》（Us）則獲8項提名，其中女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）提名女主角。

至於男主角方面，荷里活巨星愛迪梅菲（Eddie Murphy）主演的Netflix電影《我叫多麥特》（Dolemite is My Name）獲7項提名，其中愛迪與《曼克頓封暴》（21 Bridges）的「黑豹」Chadwick Boseman及《以公義之名》（Just Mercy）的Michael B. Jordan等爭影帝。此外，迪士尼電影《獅子王》（The Lion King）亦獲6項提名。音樂方面，美國樂壇天后Beyonce獲6項最多提名，她除了提名最傑出女歌手之外，她為《獅》創作的歌曲《SPIRIT》最傑出傳統歌曲獎提名。