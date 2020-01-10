釋除許廷鏗疑慮！胡鴻鈞講明初戀係呢位醫生

歌手胡鴻鈞（Hubert）今日上電台宣傳創作新歌《沒身份妒忌》，新歌反應不俗令他相當興奮，忍不住報喜：「推出咗4日就喺唔同音樂平台有好成績，第一位或者Top 5之內，MV走勢都幾好，好快就有10萬瀏覽率，真係好感恩，將我出歌前嘅疑慮掃走，因為都冇出歌成年，都驚會流失Fans。」會開Turbo出歌？他表示有此計劃：「想創作多啲，勤力啲寫歌，雖然手頭上都有貨，但多啲歌就多啲選擇。（創作靈感點得番嚟？）我就冇定，靈感到就會錄低。」

雀友仲健在

新歌記錄了Hubert跟初戀「醫生」的故事，對此，同為「醫生」的密友許廷鏗就「控訴」被搵笨，Hubert大笑拆彈：「咁我講得清楚啲，係兒童心理女醫生，應該可以釋除佢嘅疑慮，哈哈！（當你被爆暗撻蔡思貝，佢好傷心話冇咗個雀友。）我仲健在！（新年會約？）想，發個新年財，錢太多唔介意就漏啲畀我，接濟窮人。」續指許廷鏗及好多好友都有在新歌上給正面意見，自己都好開心。

內地工作睇公司安排

農曆新年將至，Hubert表示會放假陪家人到海南島探親，講到最近流感及肺炎肆虐，問到出埠可會注意衞生？他指：「喺高峰期大家都要注意身體，我之前傷過更加注意，多飲水、勤洗手、戴口罩、着多啲衫。（有內地工作接洽？）都有。（照去？）要睇公司安排。」