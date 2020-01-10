慘遭姦殺！關嘉敏竟然興奮到瞓唔着

女子組合Bingo成員Carman（關嘉敏）最近參與拍攝ViuTV《黑市》裏其中一個單元劇《過夜》，飾演一個被人姦殺後變成鬼找回男朋友的女孩子，譜出一個很凄美的人鬼愛情故事。

感覺真實不停喊

Carman說：「我係一個聽到人哋嘅嘢都好易被牽動情緒嘅人，所以最初聽到呢個故事嘅時候，已經係咁喊，同時又好緊張，因為我冇呢啲經驗同唔知道應該點演，一直喺度諗應該點樣反抗，應該點樣配合對手，點樣畀反應。到正式拍嘅時候，落好大雨，然後我瞓喺巷仔度畀人掩住口，壓喺地下，郁又郁唔到，大嗌大喊都冇人理嘅時候，原來真係好慘好無助。」她直言感覺很真實，令她不停哭。

享受被虐待毒打

本來以為拍完心情會好低落，誰知結束拍攝後，Carman興奮到整晚睡不着，她說：「可以感受一啲從未發生過喺自己身上嘅事，慶幸姦殺只係一場戲，可以嘗試到呢種被虐殺，強姦嘅感覺，令我一世難忘。就連導演都話我有啲被虐狂症，Enjoy畀人虐待毒打，如果之後有機會有其他被虐嘅戲份，例如被綁架，被人追殺，被喪屍咬死，我都想演出。」