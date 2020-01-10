岑麗香露背傾湊仔經　有意母子檔拍廣告

藝人岑麗香穿露背裝出席「"Mick" the Holidays Bright」新春企劃揭幕禮，又與卡通人物一同合照。她透露昨日才從加拿大回來，去了兩星期，都是近日才決定農曆新年會留港一家人過：「阿仔第一次過新年，我都好期待，佢依家9個半月大，到時一家人可以襯新衫。（會着家庭裝？）係呀。（着中式衫？）想呀，因為我細個爹哋媽咪都有幫我買呢啲衫，覺得好得意，大個可以睇番啲相。」她又笑言到時囝囝可以𢭃多些利是：「我畀多啲，佢就𢭃多啲。」

有諗母子檔拍廣告

講到工作，她表示現時拍緊戲，而二月底就會拍無綫劇《BB來了2》（暫名），笑言：「我依家有9個幾月湊B經驗，希望可以幫到拍劇，因為同小朋友拍戲係好難，希望到時可以順利啲。」問到可會帶埋囝囝去拍劇？她表示：「未必，但有機會都想帶佢睇吓媽咪唔喺屋企做咩，同佢影吓相。（套劇畀埋佢出鏡？）諗吓先，我要慢慢思考吓先，因為做幕前唔容易，要同老公傾吓先。」問到現時可有人邀請母子檔拍廣告？她表示：「交畀公司搞，初頭比較保守，但愈望佢愈得意，想同大家分享吓，同埋有個紀念。」

煩拍劇唔知點見阿仔

問到之後拍劇時間長可會很掛住囝囝？她笑言：「唔敢諗住，有時出去做陣嘢都已經好唔捨得，到時拍劇都唔知點處理。（會唔會要求工時唔好咁長？）冇特別要求，惟有同屋企人同佢Facetime，佢都識睇嘅。」而講到好友朱千雪有傳懷孕，她表示：「近排冇見，唔知佢有冇BB，因為呢排我飛得多，所以冇乜機會傾到咁深入，真係唔知。」