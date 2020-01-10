《多功能》開續集　王梓軒翻生演出？

藝人王梓軒日前被拍到於中環試西裝，事後問他是否正預備台慶戰衣？他表示：「係呀，我每次去啲重要場合都會去嗰度揀西裝，佢哋都好知我嘅身形。雖然今次台慶頒獎禮，我冇個人嘅提名，但我有份演出嘅《多功能老婆》有十八項提名，所以都要落力撐場支持。」

為續集留下伏線

對於有指無綫欲開《多功能老婆》續集，王梓軒則表示：「我都有聽過吓，但唔能夠確定，都要睇過年後問埋千嬅先知最新消息，同埋我都好期待想知道，續集我可以點參與，因為今集角色已經慘死咗，不過寶華姐（陳寶華）都好低調咁有個伏線，講我有一個孖生兄弟，唔知係咪可以係續集出現，就算出現都應該唔同性格，會好好玩同好有挑戰性，不過，真係唔知之後究竟會點，或者拍《多功能老公》，又或者原班陣容玩一啲新嘢都唔定。」

孖陳煒「情侶檔」搵銀

王梓軒直言今次拍《多》片最特別的地方是配搭好新鮮，而且默契十足，所以他對「最佳劇集」頗有信心：「應該好有機會攞呢個獎，到時一齊緊張、一齊去期待，今次好開心可以跟台前幕後合作，當中仲有我好好嘅拍檔陳煒，唔少廣告客戶睇咗個劇，都覺得我同煒哥（陳煒）嘅組合好正，會有唔同形式嘅合作，當然我想同佢繼續拍戲，不過一齊唱歌都好，佢都有上過一啲唱歌節目，我哋合作唱歌應該幾有新鮮感。」對於劇集受歡迎，亦受到不少網民支持，王梓軒直言：「好多謝各位網民對套戲嘅支持同投票，祝劇組好運！」