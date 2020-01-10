中美大戰　1米68李連杰降服2米08 NBA名宿

廿四孝老竇李連杰陪女兒Jane（與第二任太太利智所生的大女兒）到三亞出席活動，對於經常被傳患重病，又曾被拍到白髮蒼蒼，今次現身就成個唔同晒，雖然已經年屆56，但係睇落只得四十。同場遇上兩位NBA名宿莫寧（Alonzo Mourning）同莫湯寶（Dikembe Mutombo），兩句唔埋就「講手」，身高只有1米68嘅李連杰同兩位分別2米08同2米18嘅昔日球星「開拖」……大家仲記唔記得1978年李小龍同渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）喺《死亡遊戲》入面嘅生死一戰，時隔42年江湖再起風浪。

話晒李連杰係一代宗師，「拗手瓜」從未輸過，唔怕你有幾高，紥起個八卦步，使出招牌太極手同莫寧揮過，至於過江龍莫寧亦非弱者，喺NBA以防守見稱，兩位大師來一落場就揮過，你推我送，我追你擋，掌風招徠大批群眾圍觀，大戰三個回合，李連杰腳步絲毫沒有移開半吋，莫寧就一仆一碌，身為東道主嘅李連杰好識做，立即上前握手，並傳授太極心法畀外國朋友，莫寧亦拉埋莫湯寶同李連杰嘅掌上明珠Jane合照，一幅座高山與夾谷的照片在網上瘋傳。