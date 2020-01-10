泳兒唱梅艷芳金曲懷念黎小田

為紀念已故著名音樂人黎小田（Michael）的紀念騷今晚舉行，泳兒上台唱出梅艷芳的金曲《飛躍舞台》及《傳說》，她指Michael為人幽默，又好提攜後輩，是一位音樂才子。及後播出英皇集團主席楊受成的短片，講到跟Michael相識超過60年，當中的50年是從沒間斷的聯絡：「佢係一個好朋友，為人謙虛，音樂上有好多成就，佢好有才華，好多經典作都係佢創作。其實以往逢年三十晚，佢都會嚟我屋企拜年、唱歌、跳舞、賭錢，所以佢依家走咗我係好難過，但佢嘅金曲會長存大家心中。」另外，現場亦有播經理人陳淑芬的短片，她表示相信Michael去到另一個地都會繼續創作、彈琴，不會寂寞，一切在心中。

陳欣健上台獻唱《大丈夫》及《Moon River》，唱畢《大》後，他指Michael是真正的大丈夫，因一生忠於藝術及職業。再講到Michael一手栽培多位天王巨星，緊接播出已故歌手張國榮（哥哥）與Michael的片段，片中哥哥笑指自小就有睇過Michael出演的「粵語殘片」，更有學習他的形象，Michael則大讚哥哥好發憤圖強，此時哥哥卻笑爆嘴笑說：「最失敗係識到你！」Michael沒有理會哥哥續說：「佢幫咗我好多，我同薛家燕合作拍電影嗰陣，又試過喺後面伴舞。」