眾星逼爆麥花臣　薛家燕打頭陣悼黎小田

著名音樂人黎小田（Michael）於去年12月初病逝，一眾歌手朋友為表揚他對樂壇的貢獻，今晚假旺角麥花臣場館舉行一場《To小田With Love Forever音樂會》，共有十多個單位演出，全場爆滿，座無虛席。

甫開騷，大會先播放Michael父親已故音樂家黎草田的短片，黎草田表示Michael自小喜愛彈結他，甚至會扮成貓王，曾經對兒子失望及不理解，試過把Michael鎖在房間禁止他玩音樂，後來經過深思熟慮，決定讓Michael自由發展，還鼓勵追夢。及後，又播出Michael多段以前舊作，包括首部演出的電影《可憐天下父母心》、跟家燕合作的《家燕與小田》等，還有多張跟藝人的合照，當中包括梅艷芳、張國榮、容祖兒、呂方、杜德偉等，短片最後部分重提於靈堂當日見到的琴鍵蝴蝶，令人感覺是Michael的化身。

陳欣健：依家我哋請Michael坐低欣賞

穿上黑色露肩蝴蝶裙、胸口配戴兩隻蝴蝶飾物的薛家燕打頭陣獻唱《心肝寶貝》，唱到一半時她向Michael說：「我專登着呢件衫同唱呢首歌，因為你真係我哋嘅心肝寶貝，你為樂壇貢獻好多，好感激你，今晚濟濟一堂向你致敬，希望你得到安慰。」隨後身穿素色禮服的主持陳欣健、陳敏之及胡諾言現身，陳欣健說：「啲掌聲咁少嘅？依家我哋請Michael坐低欣賞。」全場即掌聲如雷！

之後分別有李龍基、柳影虹、徐小明、小肥上台演唱，期間播出成龍的預錄片段，他指跟Michael相識多年，亦合作過無數次，數到最難忘的是合演《警察故事》，並哼出主題曲《英雄故事》，最後向Michael送上祝福。