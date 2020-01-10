李靖筠愛上陳家樂　真情流露雪中獻吻

藝人陳家樂與李靖筠（Gladys）主演的英皇電影《我的筍盤男友》是賀歲檔，雖然面臨各方勁敵，但他們直言壓力不算太大，家樂說：「幾套戲唔同戲種，我哋盡力演好角色，盡演員嘅責任，其他嘢唔到我哋控制。」Gladys表示現時心情興奮多於一切，始終作為新人而有機會參演賀歲電影，實屬難得，所以不敢想太多。

浪漫咀戲冇難度

片中有場浪漫飄雪場面，兩人在雪中咀嘴，雖然是第一次合作，但他們表示拍攝時沒尷尬，更揚言咀嘴一刻愛上對方，家樂說：「嗰場戲真係好浪漫，令人好易代入。成日話少女有呢啲雪景夢，其實男人都有，嗰刻嘅環境、氣氛，真係會覺得自己好愛對方。」Gladys亦認同家樂的說法：「嗰場戲真係冇難度，單單外在環境，已經成個少女心湧現咗出嚟。嗰場咁啱係套戲嘅最後一場，之前角色遇過嘅一切都浮現出嚟，好自然就可以流露愛意！（嗰刻愛上對方？）成套戲都愛上佢，當然係戲入面，因為『阿寶』（戲中角色）個世界好需要佢。」

感激張家輝提拔

Gladys的角色相當講義氣，她直言現實中同樣「友情第一」：「人愈大愈明白，好多嘢得來不易，我好珍惜依家擁有嘅友誼，非常願意為佢哋付出。」家樂亦然，更對「情義」看得很重：「如果有人幫過我，我會好記得，有能力嘅時候，而對方又需要我幫忙嘅話，我會赴湯蹈火！（有冇圈中人幫過你？）入行拍第一套電影《保持通話》，能夠做到徐熙媛（大S）嘅細佬，係個比較重嘅角色，全因張家輝！原本我係演一出場就被射死嘅角色，但因為演大S細佬嘅演員嚟唔到，家輝就向導演推薦我，幫我爭取一個咁多戲嘅角色，我到依家都好記得，亦好多謝呢位前輩。」