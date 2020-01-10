拒與黎小田助手接觸　薛家燕擔心情緒失控

藝人薛家燕晚上為已故好友黎小田（Michael）演出紀念騷，擔任首位出場嘉賓。被問身穿蝴蝶裙是否特意為Michael準備？她表示曾於《流行經典50年》中着過：「係公司幫我喺歐洲訂造，今晚要向Michael致敬，喺殯儀館見到有隻蝴蝶出現，有幾個鐘都冇走到，覺得好特別，所以我新抱提議我着呢件衫，着咗就發現同隻黑白蝴蝶差唔多。」

講到演唱《心肝寶貝》，她開始眼紅紅哽咽說：「大會特別叫我唱呢首歌，覺得着呢件衫好適合、好有意義，（覺得Michael有在場聽大家唱歌？）心中一直提醒自己情緒唔好失控，驚淚灑舞台。」

助弱勢社群小孩學音樂

談及演唱《胭脂扣》，因當年曾跟Michael分別扮梅艷芳及張國榮合唱：「將Michael嘅畫面融入我嘅歌入邊，綵排嘅時候佢真係好似喺側邊陪伴住我。（唱嗰陣會控制唔望螢光幕？）佢走咗個幾月，坦白講我仲未釋懷，所以啲仔女都專登帶我去外地旅行，叫我放低，開心番啲，話Michael走得都好安詳，叫我唔好掛住，依家有晚都會喺網上睇番同佢啲合作片段，同自己講都要盡量釋懷，但今晚嚟到現場見到佢助手，大家都話唔好企得咁近，因為知道一見面就會喊，但今晚個場面真係好感觸。」

另外，再講到今晚個唱門票的收入在扣除相關開支後，將全數捐出去，用作支持及培育弱勢社群小朋友學習音樂，家燕說：「用嚟畀小朋友喺音樂上發展，呢個係Michael嘅心願，相信佢知道後都會釋懷。」