卓林與老婆四處飄泊　曾淪落加國街頭拾荒

卓林自2017年撻着同性伴侶Andi輟學離家出走後，二人經常居無定所，於香港、加拿大兩地四處飄泊，一度流落街頭，十分可憐。

住灣仔舊樓

2017年初，吳綺莉與卓林因交友問題起爭執，卓林入院留醫兩個多月，及後重投母親懷抱，同年9月卓林再度輟學離家出走，與女友Andi在灣仔舊樓同居，及後被發現轉竇，搬到私人屋苑。

北角愛巢

2017年10月，卓林、Andi被發現已搬到北角，居於月租近萬元的二百呎劏房。當時兩人沒有固定工作和收入，經常頻撲搬竇，她們更被拍得在北角茶餐廳醫肚後，慳家地將剩食打包。

淪落加國街頭

2018年4月，吳綺莉被爆與卓林失聯需報警求助，及後卓林與Andi拍片自爆到了加拿大「尋親」，有當地網民野生捕獲二人，指她們淪落街頭，向同學家人開辦的超市找店主收留。同年5月及8月，亦先後拍得她們現身多倫多街頭，及在垃圾站拾荒。

欠租返港求救

2018年9月，卓林與Andi宣布在多倫多開設多媒體工作室大展拳腳，並於11月註冊結婚，惟生意不穩，在溫哥華欠租三個月，要「避債」返港，並入住旺角一間平價賓館。同年12月，她們因欠租被迫遷，漏夜拖行李離開賓館，坐的士到吳綺莉大坑住所暫住，並由吳綺莉代付車費，惟年底又遷出在外租地方住。去年中，吳綺莉表示已一段時間沒見卓林，發短訊給她但「已讀不回」。