窮住老尖旅館！亡命鴛鴦卓林Andi街邊捱三文治

吳綺莉的20歲女兒卓林2017年公開性向「出櫃」，在社交網站說「I'm gay」兼認戀年長12年的外籍女友Andi。二人懶理世俗眼光於2018年11月在加拿大註冊結婚，情定終生。脫離母親獨立生活的卓林曾自力更生，在加拿大開設Studio靠攝影工作努力搵錢，試圖脫貧改善生活，可惜有傳生意欠佳未有繼續經營，被迫返港自此居無定所。至去年5月Andi在網上力數有人「不生性」即傳出婚變，但之後又拍到她倆結伴恩愛睇醫生，粉粹傳聞。但到去年7月，二人突然清空社交網，自此去向不明行蹤成謎！

月租一百蚊有交易

據知，二人長期飽受經濟問題困擾，在港流離失所，住勻港九新界各區過着漂泊隱世生活。對於近期來港客旅客大幅下滑，旅遊業生意暴跌令各區的酒店旅館租金跌到新低，二人看準時機，已遷往尖沙咀區的廉價旅館居住，據知，該區旅館房間價格最低每晚一百元或以下已有交易，二人貪其租金便宜、房間有人打理以及交通方便，故選擇該區落腳棲身，性價比高勝於長期租樓或住劏房捱貴租！

食完似未夠飽

日前中午時分，二人現身尖沙咀區一幢滿布廉價旅館的唐樓樓下的便利店，久未露面的卓林臉龐凹陷，身形明顯消瘦，穿上衞衣和長褲亦難以遮掩其瘦削身形。而Andi則別來無恙，打扮一如以往以粉色為主，衣着配搭亦未有太大變化，只見頭髮蓬鬆，臉上帶點滄桑。他們在便利店內流連良久，千挑萬選下各買了一份三文治，然後到便利店外企街果腹醫肚。卓林吃得比較急進，狼吞虎嚥，而Andi則邊吃邊說話，淊淊不絕，期間表現得有點勞氣和激動，更不時皺起眉頭手舞足蹈惹來途人目光，但二人亦未有理會，陶醉在二人世界中。很快二人便KO手上的三文治，似乎意猶未盡未能飽肚，耳語一輪再度殺入便利店覓食，她倆在店內來來回回行了幾圈仍未見落手，商量一輪後，突然轉身離開便利店，消失於人海中。