衛蘭18歲認識黎小田　林德信遺憾無緣合作

為紀念已故著名音樂人黎小田（Michael），眾歌手齊集旺角麥花臣場館開騷，大唱其經典歌曲，除了一班前輩級歌手如薛家燕、李龍基、麥潔文、江華、黎瑞恩、杜德偉之外，亦有很多後輩歌手獻唱，如衛蘭（Janice）、林德信（Alex）、小肥、布志綸、天堂鳥、陳明憙等。

其中Janice及Alex就分別唱出《風箏》及《我願意》，問到Janice要演繹前輩歌曲會好大壓力？她卻指好好玩：「可以聽番佢以前嘅作品，雖然啲旋律同歌詞都好簡單，但我唱緊嗰陣感受到好開心。今晚聽到好多Michael嘅經典歌曲，原來好多歌都係佢嘅！」何時認識Michael？Janice自爆18歲便認識對方：「佢喺酒吧要揀歌手，就揀中我哋隊Band嘅歌手，佢真係好提攜後輩，同佢都相熟。」

至於唱《我》的Alex，笑言演出前重溫了多段由張國榮（哥哥）演繹的《我》：「冇特別諗點加自己啲演繹方法落去，跟住哥哥唱嘅感覺，再困難都已經有高手設計咗個方法，跟住個感覺就夠晒經典。」又謂來場館途中有致電爸爸林子祥，跟他說差不多上台表演：「佢有問我唱咩歌咁。（同Michael好熟？）曾經有個音樂Project搵佢，但最後都做唔成，不過都認識咗佢，好記得佢個笑容同埋好Nice。」