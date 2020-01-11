最後一曲！薛家燕黎小田跨時空再合作

《To 小田 With Love Forever 音樂會》去到尾聲，大螢幕播出黎小田（Michael）與薛家燕1991年於節目《家燕與小田》中，分別扮演張國榮及梅艷芳，上演笑版《胭脂扣》，引來全場爆笑！

及後，換上紫紅色旗袍的薛家燕再次現身，問到在場觀眾睇完片段是否很回味，又指自己睇完都好感觸，並向觀眾致謝：「多謝你哋今晚嚟一齊向Michael致敬。」再次哽咽的家燕繼續講：「對我嚟講，今晚好感動，同Michael合作咗好多年，差唔多有半個世紀，楊生（楊受成）都話做咗好朋友超過50年，由《家》去到《流行經典50年》，同佢嘅合作都非常之成功，佢喺我工作上畀咗好多支持、指導我，特別係喺音樂上，雖然開頭成日都會有拗撬，但後期我哋變成好朋友，尤其係拍《流》嗰陣佢好愛我、錫我、支持我，佢真係我嘅好好拍檔，真係好多謝你！」

說到此時，家燕再也忍不住淚水：「啱啱個片段係《胭》，首歌亦係佢得獎歌曲，其實我唔識唱，但大會話要安排我唱，就番條片，所以呢幾日我都有抽時間練，多謝大會監製，佢好努力安排呢次音樂會，好有意義，各位音樂界嘅朋友都好鼎力支持，如果Michael知道，相信佢都會好安慰。」隨後家燕唱出《胭》，大會特意安排Michael跟她跨時空「合作」，大螢幕中播出Michael彈奏鋼琴的片段，猶如為家燕伴奏，家燕表示最後一次「合作」好難得，而唱畢後，家燕說：「Michael, I Love You！」