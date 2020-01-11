杜德偉憶黎小田親和唔會嚇窒新人

歌手杜德偉（Alex）今晚於紀念已故著名音樂人黎小田（Michael）的音樂會中獻聲，表演《煙雨淒迷》。他於台上指跟Michael關係亦師亦友，與其父母又有特別緣分，憶述最後一次見Michael都有數之不盡的話題：「同Michael傾偈就知，佢總係傾到個共同話題出嚟。」而演唱前，當音樂起奏時，Alex望向天並指一指，似向Michael致敬，唱到中段他又說：「雖然今日唔好講傷心嘅嘢，但都想講，Michael我哋會懷念你！」

後台訪問時，問到Alex與Michael之間有甚麼共同話題？他笑言有好多，並提起當年參加新秀歌唱比賽時，Michael是擔任評判，給予了好多意見：「記得我係唱英文歌參賽，佢就叫我唱廣東話，不過之後又叫我唱番英文，鼓勵唱自己最有把握嘅歌，佢簡直係係我嘅伯樂，到我入咗華星後，佢幫我監製唱片，當時做10首歌要用好多時間，喺錄音室入面對咗好耐，雖然佢係前輩，但唔係好嚴肅嚇到你鼻哥窿冇肉嗰種，可以令到一個歌手唱歌嗰陣好自然、舒服、又有自信。」最難忘的對話？Alex笑說：「佢話佢偶像係我爹哋，因為我爹哋都係音樂總監，有玩樂器打鼓，佢好鍾意聽我爹哋打鼓，亦聽過佢講我父母拍拖嘅事，呢啲我本身都係唔知，但依家叫我講都唔記得晒，哈哈！」