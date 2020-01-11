東方日報C1：卓林Andi激瘦捱麵包度日窮住旅館

吳綺莉女兒卓林前年與同性伴侶Andi結婚後，雙宿雙棲過着獨立生活。惟因經濟拮据，長期居無定所生活漂泊。據知，這對「亡命鴛鴦」已遷往尖沙咀區廉價旅館落腳，日前二人現身該區的便利店外企街食三文治果腹，貧賤夫妻百事哀，但她倆仍沉醉於二人世界。

吳綺莉的20歲女兒卓林2017年公開性向「出櫃」，在社交網留言「I'm gay」兼認戀年長12歲的外籍女友Andi。二人懶理世俗目光，2018年11月在加拿大註冊結婚，私定終身。脫離母親獨立生活的卓林曾自力更生，在加拿大開設Studio靠攝影工作搵錢，試圖脫貧改善生活，可惜有傳生意欠佳未有繼續經營，被迫返港，自此居無定所。去年5月，Andi在網上力數有人「不生性」，即傳出婚變，但之後又拍到她倆結伴恩愛睇醫生。但到去年7月，二人突然清空社交網，自此行蹤成謎！

每晚一百蚊有交易

據知，二人長期飽受經濟問題困擾，在港流離失所，住勻港九新界過着漂泊隱世生活。因近期訪港旅客大幅下滑，旅遊業生意暴跌令各區酒店旅館租金跌到新低，二人看準時機，已遷往尖沙咀區的廉價旅館居住，據知，該區旅館房間價格最低每晚一百元左右已有交易，二人貪其租金便宜、房間有人打理而且交通方便，性價比高勝過長期租樓或住劏房捱貴租！

食完似未夠飽

日前中午時分，二人現身尖沙咀區一幢滿布廉價旅館的唐樓樓下，久未露面的卓林臉龐凹陷，身形明顯消瘦，穿上衞衣和長褲亦難以遮掩其瘦削身形。而Andi打扮一如以往以粉色為主，衣着配搭亦未有太大變化，不過就頭髮蓬鬆，臉上帶點滄桑。她們在該處便利店流連良久，精挑細選下各買了一份三文治，然後走到店外企街醫肚。只見卓林吃得比較急進，狼吞虎嚥，而Andi則邊吃邊說話，滔滔不絕，期間更有點勞氣和激動，不時皺起眉頭手舞足蹈惹來途人目光，但二人未有理會，沉醉在二人世界中。很快她們就KO手上的三文治，但似乎未飽肚，耳語一輪再度殺入便利店覓食，她倆在店內來來回回行了幾圈仍未見落手，商量一輪後，突然轉身離開，消失於人海中。

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