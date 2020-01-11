【認真Mode】張繼聰金句王上身　愈講愈玄

藝人張繼聰（阿聰）一向給人感覺很搞笑，不過他早前於演藝人協會拍了一條自我介紹短片，就放下了平時幽默、佻脫的一面，「金句王」上身一樣，道出了自己作為一位「表演者」對工作、演戲的看法，內容相當豐富以及玄妙。

最理想的職業

張繼聰指自己於演藝學院的時候，學校已叫他們要介定自己的職業，他謂：「我覺得『表演者』係我最理想嘅職業，想將一啲理念、一啲對生命嘅感覺，透過演員工作嚟同大家分享。」阿聰指無論人生去到甚麼階段，作為一位表演者，都要保持一些輕狂，還指「藝海無涯」，每天都在學習，他更道出一個很玄的道理：「每逢自豪時，就係面對緊滅亡，當你認為自己掌握到一啲嘢嘅時候，其實你就開始掌握唔到一啲嘢，我好慶幸，每日開工都會有一種覺得自己好唔夠嘅感覺，因為好明白如果愈了解一樣嘢，其實會愈覺得自己唔夠了解一樣嘢，呢種心態，對我嚟講係好緊要。」

人生最戲劇性

短片的末段，阿聰總括自己對演戲的想法，都是非常之玄，他謂：「人生，係全世界最好嘅藝術創作，睇唔睇得透都好，都係最戲劇性、最有質感同最多層次，所以藝術創作任何媒介都好，無論透過音樂或者演戲，都係盡自己嘅技術去捕捉人生嘅本貌。」