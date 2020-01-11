節目開名報道朱鎮模分享美女圖嘅男星係？

疑為朱鎮模（左圖右）的聊天紀錄曝光後，與他私交甚篤的男星即受波及。

結婚僅半年的45歲韓星朱鎮模遭黑客入侵手機及勒索金錢，昨日韓網瘋傳聲稱為朱鎮模於2013年與男星好友的聊天紀錄截圖，包括他曾向該好友發送一些巨胸性感女的照片，還向對方炫耀說：「我還寶刀未老呢！」其對話內容還有「哥，我們周六去找點樂趣吧？」及「就算女的沒禮貌，在床上都一樣！」疑不時約會美女開房，還不時邀男星好友同行。

聊天截圖曝光後，不少網民競猜該「男星好友」身份。部分截圖時間顯示為2013年10月7日，雙方對話中，「男星好友」提到要為老婆慶生，恰巧張東健的老婆高素榮是10月6日生日，故不少網民指張東健的嫌疑最大。

現年47歲的男星張東健結婚十年，育有一子一女，今次捲入事件後，不少網民大感震驚。而昨晚《NEWS DESK》報道網上流出疑為朱鎮模的聊天紀錄，更開名指他與張東健分享美女圖及品評女方身材及外貌，事後不少網民留言稱對張東健感失望，更有網民指雙方相討一起約會美女的聊天紀錄截圖時間為2013年12月9日，張東健的老婆高素榮則於2014年4月25日誕下女兒，疑他趁老婆大肚期間相約朱鎮模一起「找樂趣」。

張東健所屬的事務所仍未就事件作回應。此外，朱鎮模曾於2010年在綜藝節目中談及與張東健私交甚篤，二人自2003年已成為好友，更透露彼此經常發短訊，又笑言張東健結婚後，如果老婆高素榮不在家，便會有3小時空閒聯絡自己。