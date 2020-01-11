粉絲趁亂抽水！燦烈世勛襲越南遭偷拍護照

韓團EXO成員燦烈與世勛昨日由韓國前往越南，準備參演今晚於當地舉行的音樂騷《Kpop Super Concert In Hanoi》，二人昨晚抵達當地機場時，吸引數百粉絲迫爆機場，甫踏出禁區即被擠得寸步難行，大會安排的保安明顯難敵眾多粉絲，燦烈被左推右撞，更一度用韓文表示「別推我」，場面極度混亂！

二人幾經辛苦才能登上車，事後有女網民上傳自己右手的照片，發文炫耀指在混亂中成功抓到燦烈的肩膊，又聲稱用手摸到世勛，並發文表示：「我隻手摸過世勛同燦烈，可以出價50K畀你哋摸番我隻手！」遭其他網民炮轟她無視偶像面露不悅，為一己私欲而偷摸偶像，完全是私生飯所為！

此外，燦烈與世勛入境越南時，疑遭當地職員偷拍護照資料，之後更在網上外洩。而疑為涉事的機場職員隨後上傳照片及發文：「我不會在網上公開其個人資料，只是拍照與好友分享，我也是EXO粉絲，只是想把照片傳送給好友，沒想到會變成這樣，很抱歉，拜託別再轉發相關照片。」事後有不少粉絲要求相關部門處罰涉事的機場職員，同時希望SM事務所好好保護旗下藝人，防止同類事件發生。