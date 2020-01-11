莊思明公開機組人員資料　莊思敏話唔啱

藝人莊思敏到旺角出席捐血活動，她表示向來有捐血習慣，但因早年經常飛返馬來西亞，因此要隔幾個月才能捐血。講到難忘經血經驗，她笑言有朋友很怕血，於是在她身旁講鬼故，令她分心成功捐血，問到會否帶男友一同捐血？她說：「未傾到呢個問題，可能下次行行吓街帶佢上嚟。」

對於最近胞妹莊思明網上控訴坐國泰機借筆被冷待，引發與網民罵戰，之後她將機組人員的個人資料放上網。莊思敏被問到對此事的看法，她說：「起初佢只係想分享一個唔開心嘅經歷，因為有啲網民激進言論，令佢又甫咗啲嘢，事件又發酵，佢不嬲係個好執著嘅人，要解釋到所有人都明白，但網上一個對咁多個，好難解釋得咁多，呢件事對佢都係一次經歷，希望快啲平息。（網民最不滿係佢將機組人員個人資料放上網！）我都覺得佢太衝動，佢自己有覺得唔好意思，令有啲人唔開心，但以我哋所知唔涉及法律問題，因為只係放名字，冇幫其他個人資料，好似身份證號碼、電話號碼等等，當然咁做唔係啱，而且公眾人物一定引來更大迴響。（佢會唔會出道歉post？）佢好似喺某個平台發咗呢個post，總之希望佢以後唔好咁衝動，一笑置之就算。」她笑言事件慢慢變成笑話，自己也會買更多筆給妹妹用，當作新年禮物。