三個夠晒數！黃祥興慎防意外：會搞掂自己

藝人黃祥興與新進歌手黃筠兒（Chloe）出席活動，兩人表示最近合作了一套內地歌舞劇，黃祥興表示：「喺佛山拍，喺入面要又唱又跳，我就唔叻，但Chloe就專業，不過最開心係普通話進步咗。（有冇事前補習？）有呀，有啲App可以練發音，廣東話有9個音難啲，但普通話有時就可以𦧲過去，哈哈。」Chloe亦謂每晚為劇本拼音：「有一兩場戲都有𦧲過去，但我本身普通話還可以，因為做過內地節目，但第一次拍劇都好緊張，好彩好多前輩指點。」問到兩人在劇內可是飾演情侶？黃祥興笑言：「可惜唔係，我係同一個大我少少嘅做一對。」

趕得切𢭃利是

另外，講到黃祥興太太快生第三胎，他透露月尾生得：「太太呢胎9個月咁就過咗，完全唔覺得佢係大肚，親力親為送小朋友返學、買餸，佢話辛苦嘅，但表面都好似輕鬆。」隨即笑言：「不過輕鬆都唔代表會生第四個，夠㗎喇。（意外點算？）冇呀，冇意外㗎喇！我會搞掂自己。（紮咗佢？）唔係，搵方法。」他又謂本身喜歡大家庭：「我都有4兄弟姊妹，本身生4、5個都得嘅，但香港環境緊張，兩個本身ok，但3個都開心接受。」問到可是新年時間生？他笑言：「會趕得切𢭃利是。」但賣關子未肯透露今胎性別。