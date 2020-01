一直活躍於音樂、綜藝及時裝界的韓國女團少女時代前成員Jessica,將於2月22日假澳門百老匯舞台舉行《Jessica Jung Special Live House in Macau》,已是她連續第三年到澳門開騷,可見她非常錫港澳粉絲。

Jessica自Solo出道後,發布了《With Love, J》、《Wonderland》及《My Decade》等多張專輯,最近推出的單曲《Call Me Before You Sleep》更分為韓文及日文版本,盡顯其語言能力,又找來Girlboy及CrazyBoy演繹兩個不同版本,而Jessica在下月舉行的演唱會上,除會演唱多首歌曲外,更會跟粉絲大玩互動遊戲,而購買VIP門票的粉絲更有機會與Jessica影團體合照、參加簽名會或獲得Jessica的簽名海報或CD。