微博之夜凍冰冰　女星集體冇睇頭

《微博之夜》於北京舉行，一眾紅星於下午行紅地氈，當地天氣寒冷，女星們均紛紛收起性感，打扮平實，如影后李冰冰、楊冪、楊穎、張天愛、迪麗熱巴、李宇春等，令粉絲大感失望。相反男星方面卻有驚喜，韓國男團GOT7成員王嘉爾一出場已手挽井柏然，同聲指經常要黐在一起，故自封「年糕組合」，令現場人士尖叫連連，二人對於舉動成為焦點，也忍不住沾沾自喜模樣。

女星方面，近日盛傳與陳思誠婚變的佟麗婭（丫丫），隨住日前亮相頒獎禮見證老公得獎後，傳聞不攻自破，故伊人於紅地氈上明顯心情大靚，以黑色喱士上身配粉紅羽毛半截長裙的她，於拍照後步向司儀方向時，因裙身過長時一度Kick腳，丫丫即以笑遮醜，及後受訪時透露一直熱愛舞蹈，去年有幸完成一齣舞蹈劇，預計今年能到更多城市演出，亦望稍後能遇上更多優秀戲劇作品。去年榮升母親的趙麗穎，復出後即埋首拍劇，她以「成長、積累、幸福」來形容2019年，笑指望新劇能快點煞青，好讓作品能快點跟觀眾見面。

而與台灣型男阮經天接二連三被拍到約會的宋祖兒，則以金色襯粉紅色公主裙現身，盡晒青春美。近日與舊愛張恒有金錢糾紛的鄭爽，就以粉紅大露背Tube Dress出現。歐陽娜娜雖以西裝中性打扮上陣，但也型格十足。