歐氏姊妹出寫真月曆　365日誘宅男

曾推出寫真集的「歐氏姊妹」歐詠怡（WingWing）及歐詠寶（Yogurt）最近推出2020限量版寫真月曆，以《愛．每天》為主題，跟Fans「愛足一年」，造型方面絕對滿足男Fans幻想，頁頁驚喜，兩人穿上比堅尼在泳池騷Big爆Body，又以性感內衣Look釋放魅力，更有宅男最愛的「制服誘惑」校服Look及黑絲OL Look，噴血指數爆燈！Yogurt又身穿開胸毛毛衫攬公仔賣萌，WingWing則圍上浴巾對鏡拍照，又在每頁寫文形容每個月戀愛Feel，加強相片帶出的感覺。

帶出正能量

寫真月曆由星級專業攝影師Raymond Kam操刀，WingWing直言非常滿意，但因拍攝時間緊迫，又要換多個造型，幸而大家默契十足：「好快拍到好好嘅效果，仲即場加咗啲新諗法。（點解諗住出月曆？）想帶畀支持者一啲正能量，幫佢哋打氣！」Yogurt表示可惜另一成員歐詠珊（Janice）無暇參與，期望將來三姊妹再合體。

歐詠怡

身高：1米65

三圍：34D、23、34

歐詠寶

身高：1米73

三圍：34C、25、35